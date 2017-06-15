Путин: Командир эсминца Donald Cook принял правильное решение при подходе к Крыму

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что командир эсминца Donald Cook военно-морских сил США принял верное решение при подходе к Крыму.

По словам российского главы, командир корабля решил не провоцировать возможное обострение ситуации во время приближения к Крымскому полуострову.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, третья часть которого показана на телеканале Showtime, российский лидер подчеркнул, что командир эсминца сразу заметил, что корабль находится под прицелом.