Путин: Россия намерена снизить расходы на оборону
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Москва, 15 июня. В ближайшие три года Россия снизит расходы на оборону 2,7-2,8% ВВП, заявил президент Владимир Путин в интервью с режиссером Оливером Стоуном.
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Москва, 15 июня. В ближайшие три года Россия снизит расходы на оборону 2,7-2,8% ВВП, заявил президент Владимир Путин в интервью с режиссером Оливером Стоуном.