Путин: Россия намерена снизить расходы на оборону

Путин отметил важность линии связи между РФ и США для взаимодействия в Сирии

Путин: РФ в своих усилиях по Сирии будет действовать очень аккуратно

Путин: ЦРУ тщательно изучало Украину после Евромайдана

Путин: Антитеррористический пакет, принятый в РФ, соответствует зарубежным аналогам

Путин вспомнил слова Шарона о том, что «никому на Ближнем Востоке нельзя доверять»