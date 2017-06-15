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Политика
Путин: Россия намерена снизить расходы на оборону
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Путин: Россия намерена снизить расходы на оборону

4:04  15 Июня 2017
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Путин: Россия намерена снизить расходы на оборону

Москва, 15 июня. В ближайшие три года Россия снизит расходы на оборону 2,7-2,8% ВВП, заявил президент Владимир Путин в интервью с режиссером Оливером Стоуном.

#путин
Валентин Меликов
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