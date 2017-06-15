Путин: Снайпера на Майдане появились неслучайно

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что снайперов на Майдан в Киеве направили силы, заинтересованные в эскалации конфликта на Украине.

По словам российского главы, появление снайперов во время волнений в Киеве произошло по инициативе сил, заинтересованных в росте напряженности в стране.

При этом он подчеркнул, что бывший президент Украины Виктор Янукович не отдавал приказа об участии снайперов в протестах и о применении оружия в отношении протестующих.

Такое мнение президент высказал в третьей части интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанной на телеканале Showtime.