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Политика
Путин: Снайпера на Майдане появились неслучайно
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Путин: Снайпера на Майдане появились неслучайно

4:24  15 Июня 2017
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Путин: Снайпера на Майдане появились неслучайно

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что снайперов на Майдан в Киеве направили силы, заинтересованные в эскалации конфликта на Украине.

По словам российского главы, появление снайперов во время волнений в Киеве произошло по инициативе сил, заинтересованных в росте напряженности в стране.

При этом он подчеркнул, что бывший президент Украины Виктор Янукович не отдавал приказа об участии снайперов в протестах и о применении оружия в отношении протестующих.

Такое мнение президент высказал в третьей части интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанной на телеканале Showtime.

Ирина Новикова
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