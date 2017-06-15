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Политика
Путин убежден, что оспорить итоги последних президентских выборов в США нельзя
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Путин убежден, что оспорить итоги последних президентских выборов в США нельзя

3:52  15 Июня 2017
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Путин убежден, что оспорить итоги последних президентских выборов в США нельзя

Вашингтон, 15 июня. Результаты президентских выборов в США, состоявшихся в ноябре 2016 года нельзя оспорить, полагает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время беседы с американским режиссером Оливером Стоуном.

По словам Путина, проигравшая на выборах Демократическая партия должна извлечь уроки из своего поражения, проанализировав ошибки в своей предвыборной кампании. «Я не думаю, что кто-нибудь сможет оспорить исход этих выборов»,  – заявил российский президент. Он подчеркнул, что демократам не следовало возлагать ответственность за свое поражение на кого-то за пределами США.

 

#путин #сша
Антон Зарубин
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