Путин заявил, что РФ должна учитывать возможный технологический прорыв США в сфере ПРО

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Вашингтон, 15 июня. У США пока не наблюдается прорыва в технологиях, связанных с системой ПРО, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Он подчеркнул, что подобный прорыв в то же время возможен, поэтому Россия должна учитывать и такое развитие событий.

Путин подчеркнул, что прорыва в технологиях ПРО у США пока нет, но он может случиться, в том числе – и в ближайшее время. «И мы, конечно, должны это учитывать», – подчеркнул Путин. Он объяснил, что США создают «зонтик под себя», чтобы подстегнуть гонку вооружений, которая, в свою очередь, вызывает дополнительные взаимные подозрения.