Путин рассказал, что стало причиной украинского кризиса

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 15 июня. Причиной кризиса, возникшего на Украине, стала многолетняя усталость людей от коррупции. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«И, причем, какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось», а – заявил Путин. По его словам, люди устали от произвола и сумасшедшей коррупции.

Путин объяснил, что жители Украины рассчитывали на то, что присоединение к стандарта ЕС в любой форме избавит их от унизительного положения, в котором они оказались с начала девяностых годов.