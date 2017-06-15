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Политика
Путин рассказал, что стало причиной украинского кризиса
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Путин рассказал, что стало причиной украинского кризиса

4:15  15 Июня 2017  /обновлено: 5:06  15 Июня 2017
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Путин рассказал, что стало причиной украинского кризиса

Вашингтон, 15 июня. Причиной кризиса, возникшего на Украине, стала многолетняя усталость людей от коррупции. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«И, причем, какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось», а – заявил Путин. По его словам, люди устали от произвола и сумасшедшей коррупции.

Путин объяснил, что жители Украины рассчитывали на то, что присоединение к стандарта ЕС в любой форме избавит их от унизительного положения, в котором они оказались с начала девяностых годов.

 

#путин
Антон Зарубин
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