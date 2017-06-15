Путин рассказал, как ЕС и США «оседлали коня недовольства» на Украине

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Вашингтон, 15 июня. Власти ЕС и США «оседлали коня недовольства» людей в 2014 году на Украине, не став выяснять, что происходит на самом деле, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал, что сразу после получения независимости на Украине началась «еще более дикая приватизация» и «растаскивание государственного имущества».

«Причем, какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменяло. И конечно люди устали от произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного незаконного обогащения других», – заявил Путин.