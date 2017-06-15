Путин: Русский и украинский народ – это практически одно и то же

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Вашингтон, 15 июня. Российский президент Владимир Путин напомнил о близости российского и украинского народов. Об этом он заявил во время интервью американского режиссера Оливера Стоуна.

По словам российского лидера, Россию и Украину связывают тысячи нитей. Президент выразил убеждение, что украинский и русский народ не просто близкий родственники, а одна сущность.

«Что касается языковых особенностей, культурных особенностей, исторических особенностей, это, безусловно, требует уважения, и, кстати говоря, всегда уважалось и в рамках единой страны», – отметил президент, напомнив, что весь Советский Союз долгое время возглавляли выходцы с Украины.