Путин пообещал не допустить превращения России в халифат

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Вашингтон, 15 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что власти РФ не допустят превращения страны в халифат. Об этом он заявил во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

Путин выразил надежду, что внутренние противоречия в исламе будут преодолены, напомнив, что ни одна мировая религия не может быть источником зла.

Стоун задал вопрос: «А Москва будет халифатом?»

«Ну уж этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — ответил Путин.