Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин пообещал не допустить превращения России в халифат
Triangle Created with Sketch.

Путин пообещал не допустить превращения России в халифат

4:39  15 Июня 2017  /обновлено: 5:03  15 Июня 2017
91

Путин пообещал не допустить превращения России в халифат

Вашингтон, 15 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что власти РФ не допустят превращения страны в халифат. Об этом он заявил во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

Путин выразил надежду, что внутренние противоречия в исламе будут преодолены, напомнив, что ни одна мировая религия не может быть источником зла.

Стоун задал вопрос: «А Москва будет халифатом?»

«Ну уж этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — ответил Путин.

 

#путин
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть