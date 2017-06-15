Путин: Россия просила Порошенко воздержаться от жесткой политики на юго-востоке

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Вашингтон, 15 июня. Власти России в 2014 году призывали украинского президента Петра Порошенко воздержаться от жестких мер на юго-востоке страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По словам Путина, Кремль неоднократно обращался к Порошенко с призывом воздержаться от использования армии, а также ударов непосредственно по жилым кварталам.

«Мы много раз обращались к новому руководству Украины воздержаться от крайних действий. Я с ним много раз говорил, но у него был свой взгляд на эти вещи», – рассказал Путин.

Как объяснил российский президент, Порошенко регулярно ссылался на потери в рядах ВСУ во время столкновений с ополчением, чтобы оправдать возобновление боевых действий.