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Новости Сирии
Сирия: в Сети появилось видео обстрела Ракки силами США
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Сирия: в Сети появилось видео обстрела Ракки силами США

3:32  15 Июня 2017
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Сирия: в Сети появилось видео обстрела Ракки силами США

Дамаск, 15 июня. Жертвами обстрелов и авиаударов США по Ракке, становятся, в том числе, и мирных жители. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен процесс обстрела кварталов Ракки, а также видео с пострадавшими от этих обстрелов.

На кадрах, выложенных пользователем Twitter WorldOnAlert, виден процесс обстрела кварталов Ракки, а также его последствия. Финальная часть видео показывает пострадавших в госпитале, среди которых много детей.

Сирийская Ракка является «де-факто» столицей террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). В июне началась операция по освобождению города.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ракка
Антон Зарубин
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