Сирия: в Сети появилось видео обстрела Ракки силами США

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Дамаск, 15 июня. Жертвами обстрелов и авиаударов США по Ракке, становятся, в том числе, и мирных жители. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен процесс обстрела кварталов Ракки, а также видео с пострадавшими от этих обстрелов.

На кадрах, выложенных пользователем Twitter WorldOnAlert, виден процесс обстрела кварталов Ракки, а также его последствия. Финальная часть видео показывает пострадавших в госпитале, среди которых много детей.

Сирийская Ракка является «де-факто» столицей террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). В июне началась операция по освобождению города.

* Организация запрещена на территории РФ.