Голый фанат сорвал выступление Бузовой в Баку

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Баку, 15 июня. Голый поклонник выбежал на сцену во время выступления певицы Ольги Бузовой на препати фестиваля «Жара» в Баку.

Сообщается, что во время исполнения бывшей ведущей телепроекта «Дом 2» песни «Я привыкаю» на сцену выскочил обнаженный поклонник, в руках которого были цветы для Бузовой.

Сама исполнительница была явно шокирована случившимся, однако приняла букет и продолжила песню.

Спустившегося обратно в зал поклонника немедленно задержала охрана.