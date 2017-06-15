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Голый фанат сорвал выступление Бузовой в Баку
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Голый фанат сорвал выступление Бузовой в Баку

3:49  15 Июня 2017
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Голый фанат сорвал выступление Бузовой в Баку

Баку, 15 июня. Голый поклонник выбежал на сцену во время выступления певицы Ольги Бузовой на препати фестиваля «Жара» в Баку.

Сообщается, что во время исполнения бывшей ведущей телепроекта «Дом 2» песни «Я привыкаю» на сцену выскочил обнаженный поклонник, в руках которого были цветы для Бузовой.

Сама исполнительница была явно шокирована случившимся, однако приняла букет и продолжила песню.

Спустившегося обратно в зал поклонника немедленно задержала охрана.

Ирина Новикова
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