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Ученые рассказали о пользе раннего пробуждения
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Ученые рассказали о пользе раннего пробуждения

3:28  15 Июня 2017
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Ученые рассказали о пользе раннего пробуждения

Лос-Анджелес, 15 июня. Медицинские специалисты из США утверждают, что ранний подъем способствует укреплению здоровья человека.

Ученым, проведшим тщательное изучение сна, удалось доказать пользу как раннего пробуждения, так и раннего отхода ко сну.

По словам экспертов, пробуждение ранним утром повышает мозговую активность и хорошо влияет на продуктивность труда. Также он благотворно влияет на самоорганизацию и выработку силы воли.Ученые рассказали о пользе раннего пробуждения

Причиной этого является то, что во время сна вырабатываются гормоны, избавляющие организм от ненужных токсинов, нормализующие гормональный фон и балансирующие эмоциональное состояние.

Ирина Новикова
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