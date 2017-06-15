Путин прокомментировал обвинения в адрес России, связанные с хакерскими атаками

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Вашингтон, 15 июня. Источник хакерских атак может находиться где угодно, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Во время беседы с российским президентом, Стоун попросил прокомментировать обвинения, связанные с якобы имевшим место вмешательством России в выборы в США.

«Я не понимаю, что такое «Россия взломала». Я слышал и другие его (Трампа) заявления, согласно которым любые хакерские атаки при современной системе техники могут быть произведены кем угодно, где угодно, человеком, который лежит где-то в кровати и работает с компьютером», – объяснил Путин.