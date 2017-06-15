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Происшествия
Полиция установила личность стрелка, атаковавшего американских конгрессменов
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Полиция установила личность стрелка, атаковавшего американских конгрессменов

3:10  15 Июня 2017
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Полиция установила личность стрелка, атаковавшего американских конгрессменов

Вашингтон, 15 июня. 66-летний американец, вооруженный штурмовой винтовкой, открыл огонь по группе конгрессменов-республиканцев, тренировавшихся перед игрой в баскетбол. Как было установлено полицией и СМИ, нападавший готовил нападение именно на республиканцев, будучи убежденным противником этой партии и, в частности, Трампа.

Перед нападением он уточнил в персонала, кто именно тренируется на площадке и начал стрельбу лишь убедившись, там собрались республиканцы.

Нападавший вел беспорядочную стрельбу, совершив около 100 выстрелов. Несколько человек получили ранения, сам нападавший был застрелен полицейскими. Позже была уточнена его личность – стрелком оказался 66-летний Джеймс Ходжиссон.

Ходжиссон неоднократно писал в социальных сетях о сильных негативных чувствах, которые он испытывает к Республиканской партии и новому президенту Дональду Трампу.

«Трамп — предатель. Трамп уничтожил нашу демократию. Пора уничтожить Трампа и Ко», – приводит текст одного из его постов RT.  В свою очередь, он положительно отзывался об одном из кандидатов от Демократической партии Берни Сандерса.

 

 

#сша #стрельба
Антон Зарубин
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