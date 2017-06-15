Трамп стал объектом расследования со стороны спецпрокурора Мюллера

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Вашингтон, 15 июня. В отношении президента США Дональда Трампа ведется расследование, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Как сообщается, Трампа подозревают в воспрепятствовании правосудию.

Напомним, что в мае Трампом был уволен директор ФБР Джеймс Коми, который возглавлял расследование о предполагаемых «связах Трампа с Россией». Факт данный связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Ряд американских изданий после этого опубликовали предположения, что Трамп мог оказывать давление на Коми. Однако Коми в своих формулировках был весьма осторожен, в частности он не стал напрямую обвинять Трамп в воспрепятствовании правосудию, заявив, что данный вопрос находится в ведении спецпрокурора.