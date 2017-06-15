Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп стал объектом расследования со стороны спецпрокурора Мюллера
Triangle Created with Sketch.

Трамп стал объектом расследования со стороны спецпрокурора Мюллера

2:48  15 Июня 2017
146

Трамп стал объектом расследования со стороны спецпрокурора Мюллера

Вашингтон, 15 июня. В отношении президента США Дональда Трампа ведется расследование, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Как сообщается, Трампа подозревают в воспрепятствовании правосудию.

Напомним, что в мае Трампом был уволен директор ФБР Джеймс Коми, который возглавлял расследование о предполагаемых «связах Трампа с Россией». Факт данный связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Ряд американских изданий после этого опубликовали предположения, что Трамп мог оказывать давление на Коми. Однако Коми в своих формулировках был весьма осторожен, в частности он не стал напрямую обвинять Трамп в воспрепятствовании правосудию, заявив, что данный вопрос находится в ведении спецпрокурора.

 

#трамп #мюллер
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть