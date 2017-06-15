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ФАС заставит продавцов делать скидки покупателям
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ФАС заставит продавцов делать скидки покупателям

3:09  15 Июня 2017
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ФАС заставит продавцов делать скидки покупателям

Москва, 15 июня. Федеральная антимонопольная служба потребовала от продавцов снижать розничные цены на товары если они получили для себя скидку от поставщика.

Сообщается, что размер скидки для розничных покупателей не должен быть меньше, чем полученная скидка на оптовую закупку.

В материале газеты «Известия» отмечается, что нарушение данного правила будет расцениваться как нарушение норм закона «О торговле», наказанием за которое станет штраф до 5 млн рублей.ФАС заставит продавцов делать скидки покупателям

Добавим, что новые положения закона «О торговле» вступили в силу еще с 1 января текущего года.

Ирина Новикова
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