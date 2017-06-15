Сирия: более 11 курдов погибли при попытке штурма деревни под Раккой
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Дамаск, 15 июня. Более 11 бойцов вооруженной оппозиционной группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) погибли во время попытки штурма деревни Адад на западе от Ракки.
Курды из СДС провели попытку освободить деревню Адад, находящуюся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). К северу от деревни находится аэропорт Такба.
* Организация запрещена на территории РФ.
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