Сирия: более 11 курдов погибли при попытке штурма деревни под Раккой

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Дамаск, 15 июня. Более 11 бойцов вооруженной оппозиционной группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) погибли во время попытки штурма деревни Адад на западе от Ракки.

Курды из СДС провели попытку освободить деревню Адад, находящуюся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). К северу от деревни находится аэропорт Такба.

More then 11 PKK (SDF) killed in an attempt to take the A'dad village from IS in western Raqqah CS South of Tabqa airport. pic.twitter.com/k0hwIBhbbi — RedditArabMoroccan (@RedditArab) June 14, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.