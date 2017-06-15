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Украина
МИД Украины подтвердил намеченную встречу Трамп и Порошенко
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МИД Украины подтвердил намеченную встречу Трамп и Порошенко

2:19  15 Июня 2017
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МИД Украины подтвердил намеченную встречу Трамп и Порошенко

Киев, 15 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил готовящуюся встречу президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко.

Ранее СМИ сообщали, что Порошенко посетит США с официальным визитом, в рамках которого проведет встречу Трампом.

«Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим», — подтвердил Климкин. Как пишет «Газета.ru», точная дата переговоров американского и украинского лидеров будет объявлена в ближайшее время.

Предполагается, что главным темами беседы Трампа и Порошенко станут вопросы давления на Россию в связи с вопросами выполнения Минских соглашения, а также предоставления мировым сообщества доступа к Крыму.

 

#порошенко #трамп
Антон Зарубин
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