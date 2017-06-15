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Facebook усовершенствовал функцию проверки безопасности
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Facebook усовершенствовал функцию проверки безопасности

2:40  15 Июня 2017
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Facebook усовершенствовал функцию проверки безопасности

Сан-Франциско, 15 июня. Социальная сеть Facebook усовершенствовала возможности функции проверки безопасности (Safety Check) в случае чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба компании сообщила, что пользователи получат возможность не только сообщить, что находятся в безопасности, но также и оставить свои комментарии о происходящем.

Кроме того, в рамках функции будет доступна дополнительная информация об инциденте, представленная агентством мониторинга кризисных ситуаций NC4.

Facebook усовершенствовал функцию проверки безопасности

Помимо этого, появятся дополнительные возможности функции Community Help, а американским пользователям станет доступна функция сбора средств для помощи пострадавшим.

Ирина Новикова
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