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Еврокомиссия готовит судебный иск против стран ЕС, отказавшихся принимать мигрантов
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Еврокомиссия готовит судебный иск против стран ЕС, отказавшихся принимать мигрантов

2:05  15 Июня 2017
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Еврокомиссия готовит судебный иск против стран ЕС, отказавшихся принимать мигрантов

Брюссель, 15 июня. Три страны Евросоюза – Венгрия, Чехия и Польша – могут стать ответчиками по иску Еврокомисии, связанному с их отказом принимать мигрантов. Об этом сообщает представитель ЕК.

В соответствии со схемой квот, утвержденных два года назад, данные европейские страны были обязаны принять у себя беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Однако страны Восточной Европы отказались выполнять требования Брюсселя.

Как сообщает газета «Известия», у Венгрии, Чехии и Польши остался месяц, чтобы отреагировать на официальное уведомление Еврокомиссии. Если они откажутся, Брюссель начнет судебное разбирательство.

Одним из возможных итого судебного процесса может стать лишение стран Восточной Европы, отказавшихся следовать указания Брюсселя, фондов развития Евросоюза.

 

 

#беженцы #ес #еврокомиссия
Антон Зарубин
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