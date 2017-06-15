Большинство американцев не поддерживают подход Трампа к России

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Вашингтон, 15 июня. Результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup, показывают, что более 60% американцев не одобряют подход президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией.

Участниками соцопроса, проведенного 7-11 июня, стали 1009 совершеннолетних американцев по всей стране.

Отметим, что исследование затронуло десять наиболее важных тем, находящихся на повестке дня администрации Соединенных Штатов. Оказалось, что ни по одной из них Трамп не пользуется поддержкой американских граждан.

Добавим, что рейтинг популярности американского главы согласно данному опросу составил 38%.

Ранее Газета.ру сообщала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, какими критериями американский лидер Дональд Трамп будет руководствоваться при восстановлении отношений Вашингтона и Москвы.