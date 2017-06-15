Стали известны подробности нового языкового законопроекта на Украине

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Киев, 15 июня. В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект о правах государственного языка, принятие которого приведет к серьезным изменениям в общественной и социальной жизни Украины.

Как пишет RT, фактически, речь идет о насильственной «украинизации» населения. Все государственные ведомства, СМИ, а также сфера услуг и образования будут обязаны использовать только украинский язык. Несоблюдение требований будет наказываться штрафами и тюремными заключениями.

Законопроект предлагает обязать использовать только украинский язык всех госслужащих, представителей правоохранительных органов и судей. Если некое мероприятие, например – конференция, будет проходить на английском языке, стороны будут обязана нанять синхронного переводчика.

Более того, на украинском с клиентами обязаны будут общаться официанты, продавцы в магазине, сотрудники медучреждений, учителя и профессора в вузах. Все плакаты и афиши будут издаваться только на украинском, и только на государственном языке будут выходить материалы во всех СМИ страны.