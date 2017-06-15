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Украина
Стали известны подробности нового языкового законопроекта на Украине
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Стали известны подробности нового языкового законопроекта на Украине

1:47  15 Июня 2017
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Стали известны подробности нового языкового законопроекта на Украине

Киев, 15 июня. В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект о правах государственного языка, принятие которого приведет к серьезным изменениям в общественной и социальной жизни  Украины.

Как пишет RT, фактически, речь идет о насильственной «украинизации» населения. Все государственные ведомства, СМИ, а также сфера услуг и образования будут обязаны использовать только украинский язык. Несоблюдение требований будет наказываться штрафами и тюремными заключениями.

Законопроект предлагает обязать использовать только украинский язык всех госслужащих, представителей правоохранительных органов и судей. Если некое мероприятие, например – конференция, будет проходить на английском языке, стороны будут обязана нанять синхронного переводчика.

Более того, на украинском с клиентами обязаны будут общаться официанты, продавцы в магазине, сотрудники медучреждений, учителя и профессора в вузах.  Все плакаты и афиши будут издаваться только на украинском, и только на государственном языке будут выходить материалы во всех СМИ страны.

 

 

#украина #язык
Антон Зарубин
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