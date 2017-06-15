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Политика
Регионы РФ включатся в «Прямую линию» с Путиным
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Регионы РФ включатся в «Прямую линию» с Путиным

2:00  15 Июня 2017
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Регионы РФ включатся в «Прямую линию» с Путиным

Москва, 15 июня. Прямые включения из различных российских регионов будут произведены в ходе 15-й «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Сообщается, что в текущем году таких традиционных включений будет больше, чем ранее. В частности, задать вопросы президенту в прямом эфире смогут жители республики Марий Эл, Калининградской и Иркутской областей.

В материале газеты «Известия» говорится, что президенту поступило уже около 1,6 млн вопросов. Все они были отсмотрены, причем, часть из них выбирал лично российский глава. Отмечается, что наиболее частыми являются вопросы, связанные с социальной сферой.

Ирина Новикова
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