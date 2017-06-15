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Спорт
Слуцкий намерен вернуть «Халл Сити» в английскую премьер-лигу
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Слуцкий намерен вернуть «Халл Сити» в английскую премьер-лигу

1:39  15 Июня 2017
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Слуцкий намерен вернуть «Халл Сити» в английскую премьер-лигу

Лондон, 15 июня. Бывший главный тренер российской футбольной сборной Леонид Слуцкий, на прошлой неделе возглавивший британский «Халл Сити» намерен вернуть своих новых подопечных в английскую премьер-лигу.

Отметим, что российский тренер впервые становится наставником команды из Великобритании.Слуцкий намерен вернуть «Халл Сити» в английскую премьер-лигу

По мнению экспертов, у Слуцкого есть все шансы преуспеть в возвращении «Халл Сити» в самую престижную клубную лигу мира. В материале газеты «Известия» говорится, что Слуцкий обладает огромным желанием и амбициями, большим опытом и пониманием игры, а также хорошей профессиональной подготовкой и знанием языка.

Ирина Новикова
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