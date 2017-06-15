Путин рассказал, что был в постоянном контакте с Обамой по Украине

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Вашингтон, 15 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что всегда был на связи с лидером США Бараком Обамой по вопросу Украины. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Российский лидер подчеркнул, что Москва вела постоянные переговоры с Белым домом по ситуации на юго-восточной Украине после начала кризиса в 2014 году.

«Можно сказать, что мы постоянно были в контакте, по телефону», — подчеркнул глава государства. Путин также ответил на вопрос Стоуна, удавалось ли сторонам прийти к согласию. Российский политик ответил «нет», но при этом указал на деловой, не конфронтационный характер разговоров. Он также добавил, что у США и РФ были разные оценки по поводу причин кризиса в Киеве.

Ранее Путин заявил, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США ничего не изменила. Президент признался, что никаких изменений с приходом Трампа в Овальный кабинет не случилось.