Террористы взяли в заложники 20 человек в столице Сомали

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Могадишо, 15 июня. Двадцать человек были взяты в заложники после нападения боевиков на гостиницу в столице Сомали Могадишо.

Как сообщалось ранее, возле ресторана в центре сомалийской столицы взорвался заминированный автомобиль, жертвами взрывам стали не менее девяти человек. В том же здании находится гостиница, а также единственная дискотека города.

После взрыва в здании началась стрельба, пишет «Газета.ru». Забаррикадировавшиеся внутри боевики заявили, что взяли посетителей в заложники.

Пока у полиции нет точных данных о числе заложников, а также о том, сколько из них живы, а сколько уже убиты. На данный момент освобождены десять заложников. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб».