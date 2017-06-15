Сирия: правительство доверило племенам создание народного ополчения

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Дамаск, 15 июня. Сирийское правительство доверило шейху сирийского племени «Ак-Баккар» Навафу аль-Баширу создание народного ополчения в восточных областях страны.

Об этом пишет Deirezzor24. Отмечается, что вождь одного из племен начал принимать меры, чтобы сформировать ополчение из арабских племен в Аль-Камышлы и его окрестностях. Поручение ему было дано режимом президента Сирии Башара Асада. Издание добавляет, что вербовка людей финансируется Иранской революционной гвардией, чтобы поддержать присутствие сил Асада в восточном регионе.