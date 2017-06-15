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Общество
Службу донорской крови в РФ переведут на федеральный уровень
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Службу донорской крови в РФ переведут на федеральный уровень

1:22  15 Июня 2017
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Службу донорской крови в РФ переведут на федеральный уровень

Москва, 15 июня. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба сообщил, что заготовка, переработка и хранение донорской крови может перейти из регионального ведения в федеральное.

Сообщается, что данное предложение было направлено в министерство здравоохранения в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия между российскими регионами, а также развития производства препаратов крови.

В материале газеты «Известия» говорится, что работа по федерализации службы крови уже началась. Глава ФМБА подчеркнул, что данная ситуация характерна для всех развитых стран.

Ирина Новикова
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