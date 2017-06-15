Израильский писатель Давид Гроссман стал лауреатом Букеровской премии

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Лондон, 15 июня. Обладателем Международной Букеровской премии стал писатель из Израиля Давид Гроссман – автор романа «Заходит лошадь в бар» (A Horse Walks Into a Bar). Кроме него, награду также получила Джессика Коэн, переводчица и соавтор Гроссмана.

Роман Гроссмана рассказывает об одном вечере из жизни стендап-комика и его взаимоотношениях с публикой.

Как пишет «Газета.ru», Гроссман вошел в шорт-лист премии еще в апреле вместе с пятью другими авторами.

Победитель был объявлен во время торжественной церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.