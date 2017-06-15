Минздрав рассчитал, сколько алкоголя можно выпивать в неделю

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Москва, 14 июня. Эксперты Минздрава рассчитали нормы потребления спиртного, которые могут быть использованы в маркировке алкогольной продукции. Предполагается, что нормы будут указывать на низкий, средний и высокий вред здоровью.

Нормы потребления алкоголя в неделю в перспективе могут быть указаны на бутылках. Специалисты Минздрава рассчитали потребление для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина, сообщает газета «Известия».

Например, если мужчина будет три раза в неделю выпивать 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов, то его риск для здоровья будет низким. Если он будет выпивать то же количество пять раз в неделю, то риск поднимется до среднего. Употребление 1,5 литров каждый день будет означать высокий рис для здоровья.

Аналогичным образом рассчитывается риск для крепленого вина крепостью 18 градусов: одна бутылка объемом 750 мл в неделю – низкий риск, три – средний, четыре – высокий, пишет «Газета.ru».

Рюмка водки объемом 50 мл в два раза в день признана низким риском для здоровья мужчины. Женщинам рекомендовано обойтись одной. Превышение этой нормы повысит риск.