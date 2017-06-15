Крупная авария с участием мотоцикла и пяти автомобилей произошла в Саратове

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Саратов, 15 июня. В Саратове произошло крупное ДТП с участием мотоцикла и пяти легковых автомобилей. Как сообщают правоохранительные органы региона, два человека погибли, еще три – ранены.

Инцидент произошел на улице Усть-Курдюмская возле дома номер 3 в районе 22:00 по московскому времени, сообщает начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов. Мотоцикл врезался в легковую машину, после чего в них врезались еще четыре автомобиля. Два человека погибли, еще трое получили ранения, пишет «Газета.ru».