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Происшествия
Крупная авария с участием мотоцикла и пяти автомобилей произошла в Саратове
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Крупная авария с участием мотоцикла и пяти автомобилей произошла в Саратове

0:30  15 Июня 2017
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Крупная авария с участием мотоцикла и пяти автомобилей произошла в Саратове

Саратов, 15 июня. В Саратове произошло крупное ДТП с участием мотоцикла и пяти легковых автомобилей. Как сообщают правоохранительные органы региона, два человека погибли, еще три – ранены.

Инцидент произошел на улице Усть-Курдюмская возле дома номер 3 в районе 22:00 по московскому времени, сообщает начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.  Мотоцикл врезался в легковую машину, после чего в них врезались еще четыре автомобиля. Два человека погибли, еще трое получили ранения, пишет «Газета.ru».

 

#дтп #саратов
Антон Зарубин
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