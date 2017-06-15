Петросян заплатит 269 тыс. рублей за затопленную квартиру соседки

В Избранное

Скопировать

Москва, 14 июня. Хамовнический суд Москвы утвердил мировое соглашение между юмористом Евгением Петросяном и его соседкой, чья квартира пострадала от затопления. Петросян и его супруга Евгения Степаненко согласились выплатить пострадавшей стороне 269 тысяч рублей.

Пострадавшая от затопления соседка изначально требовала 440 тысяч рублей в качестве компенсации за ремонт и моральный ущерб. Однако проведенная экспертиза установила, что ущерб был нанесен лишь на 215 тысяч рублей. Выплаченная Петросяном сумма покрывает ущерб соседки, а также судебные расходы.