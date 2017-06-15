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Общество
Петросян заплатит 269 тыс. рублей за затопленную квартиру соседки
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Петросян заплатит 269 тыс. рублей за затопленную квартиру соседки

0:13  15 Июня 2017
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Петросян заплатит 269 тыс. рублей за затопленную квартиру соседки

Москва, 14 июня. Хамовнический суд Москвы утвердил мировое соглашение между юмористом Евгением Петросяном и его соседкой, чья квартира пострадала от затопления. Петросян и его супруга Евгения Степаненко согласились выплатить пострадавшей стороне 269 тысяч рублей.

Пострадавшая от затопления соседка изначально требовала 440 тысяч рублей в качестве компенсации за ремонт и моральный ущерб. Однако проведенная экспертиза установила, что ущерб был нанесен лишь на 215 тысяч рублей. Выплаченная Петросяном сумма покрывает ущерб соседки, а также судебные расходы.

#петросян
Антон Зарубин
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