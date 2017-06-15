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Происшествия
Минобороны Британии: Во время инцидента с танком на полигоне пострадали люди
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Минобороны Британии: Во время инцидента с танком на полигоне пострадали люди

0:22  15 Июня 2017
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Минобороны Британии: Во время инцидента с танком на полигоне пострадали люди

Лондон, 14 июня. Несколько человек пострадали при инциденте с танком на военном полигоне в Уэльсе.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на министерство обороны Великобритании. Представитель военного ведомства рассказал журналистам, что есть пострадавшие, люди получили ранения.

Напомним, инцидент произошел в среду около 15.30 по местному времени на военном полигоне Каслмартин в Пембрукшире. Что именно произошло на учебной базе, не уточняется. По плану на территории должны были проводиться учения по стрельбе. На место происшествия прибыли медики и спасатели.

#минобороны #великобритания
Алия Садыкова
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