Оргкомитет Евровидения в Киеве рассказал о долге в размере $5,5 млн

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Киев, 14 июня. Оргкомитет международного конкурса «Евровидение-2017», прошедшего в Киеве, задолжал около $5,5 млн по 250 договорам.

Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на организаторов. Согласно данным, по состоянию на 12 июня 2017 года оплату ожидали более 250 договоров на сумму более 142 млн гривен.

Отмечается, что оргкомитет продолжает выполнять обязательства перед контрагентами, партнерами и готовит итоговый отчет проекта.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» состоялся в мае в Киеве.