Путин ответит на вопросы россиян во время прямой линии

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Москва, 15 июня. В четверг президент России Владимир Путин в рамках прямой линии ответит на вопросы граждан.

Прямая линия начнется в 12.00 по московскому времени. Ее будут транслировать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», а также ряд радиостанций.

Глава государства отвечает на вопросы россиян в подобном формате с 2001 года. Рекордной считается прямая линия, которая состоялась в 2011 году: она длилась более 3,5 часов, тогда президент ответил на 90 вопросов.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что за день до проведения прямой линии поступило более 1,6 миллиона вопросов. Россияне смогут отправить вопрос или предложения для президента до окончания прямой линии.

В прошлом году Путин за 3 часа 40 минут успел ответить на 80 вопросов. Ранее «Газета.ру» сообщила, что почти три четверти россиян заявили общения с главой государства в подобном формате.