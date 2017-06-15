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Россия
ЦИК: Навальный не сможет баллотироваться в президенты РФ из-за судимости
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ЦИК: Навальный не сможет баллотироваться в президенты РФ из-за судимости

0:02  15 Июня 2017
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ЦИК: Навальный не сможет баллотироваться в президенты РФ из-за судимости

Москва, 14 июня. Блогер Алексей Навальный, который говорил о намерении баллотироваться на пост главы государства, не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты РФ из-за судимости.

Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Как отметила руководитель Центризбиркома страны в интервью телеканалу «Дождь», у Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за судимости. Это противоречит российскому законодательству.

Памфилова отметила, что Навальный станет кандидатом, только «если произойдет чудо». Например, он может написать конституционную жалобу.

Напомним, Алексей Навальный был осужден по ч.4 ст. 160 УК РФ по делу «Кировлеса». Это преступление касается присвоения и растраты и относится к разряду тяжких.

#навальный #памфилова
Алия Садыкова
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