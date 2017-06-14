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Политика
Россия не оставит расширение американских санкций без ответа – Джабаров
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Россия не оставит расширение американских санкций без ответа – Джабаров

23:59  14 Июня 2017
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Россия не оставит расширение американских санкций без ответа – Джабаров

Вашингтон, 14 июня. Расширение антироссийских санкций не останется без российского ответа, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Джабаров подчеркнул, что необходимо дождаться окончательного решения конгресса и увидеть реакцию американского президента Дональда Трампа.

«Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим», — сказал сенатор.

Российский сенатор предположил, что Сенат США поставил целью довести отношения с Россией до крайней точки, а в случае критических последствий – переложить ответственность на Трампа. Джабаров отметил, что главной задачей Сенета США является ограничение права президента на отмену антироссийских санкций.

 

#санкции #сша #джабаров
Антон Зарубин
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