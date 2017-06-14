Россия не оставит расширение американских санкций без ответа – Джабаров

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 14 июня. Расширение антироссийских санкций не останется без российского ответа, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Джабаров подчеркнул, что необходимо дождаться окончательного решения конгресса и увидеть реакцию американского президента Дональда Трампа.

«Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим», — сказал сенатор.

Российский сенатор предположил, что Сенат США поставил целью довести отношения с Россией до крайней точки, а в случае критических последствий – переложить ответственность на Трампа. Джабаров отметил, что главной задачей Сенета США является ограничение права президента на отмену антироссийских санкций.