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Пентагон намерен перебросить под Ракку оборудование для борьбы с дронами ИГ
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Пентагон намерен перебросить под Ракку оборудование для борьбы с дронами ИГ

23:41  14 Июня 2017
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Пентагон намерен перебросить под Ракку оборудование для борьбы с дронами ИГ

Вашингтон, 14 июня. Американское военное командование обсуждает возможность отправки к сирийскому городу Ракке дополнительных сил, а также оборудования для борьбы с беспилотниками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Как сообщает американская пресса, американские военнослужащие, участвующие в освобождении Ракки, обладают существенно меньшими ресурсами по борьбе с беспилотниками ИГ, чем их коллеги под иракским Мосулом.

Беспилотники террористов существенно усложняют действия ВВС коалиции, наносящих удары по позициям боевиков.

Пока Пентагон не обнародовал информацию, уточняющую количество и назначение оборудования, которое он намерен перебросить под Ракку.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #иг #пентагон #ракка
Антон Зарубин
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