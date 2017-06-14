Сирия: ООН сможет оказывать гумпомощь курдам в городе Камышлы

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Дамаск, 14 июня. Сирия дала разрешение ООН на доставку гуманитарной помощи из Алеппо на грузовиках в населенный пункт Камышлы на границе с Турцией. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, большая часть населения, живущая в Камышлы, курды. Камышлы находится на турецкой границе. Ранее усилия США по оказанию помощи в северо-восточной Сирии с июля 2016 года опирались на воздушные перевозки из Дамаска в этот город.

Восьмого июня 2017 года было решено оказывать помощь Камышлы из Алеппо.