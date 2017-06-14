Косачев назвал неадекватным решение Сената США о новых антироссийских санкциях

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Вашингтон, 14 июня. Позиция Сената США по санкциям в отношении России не является адекватной, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, позиция Сената США не адекватна ни ситуации в мире, ни ситуации в двусторонних отношениях с Россией.

«Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее «искомого» результата, диктует необходимость следующего, более жёсткого, но от этого не более эффективного», – заявил Косачев.

Российский сенатор выразил надежду, что Трамп, в отличие от членов американского Сената, сохранит способность действовать самостоятельно, а не подчинится инстинктам самосохранения во власти.

Кроме того, Косачев обратил внимание на тот факт, что данное решение Сената подтверждает отсутствие у большинства американских сенаторов способности остановится и проанализировать свои действия.