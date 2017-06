Сирия: курдские силы вынудили отступить ССА к турецкой границе

Дамаск, 14 июня. Курдские силы атаковали защитные линии проамериканской оппозиционной группировки «Свободная армия Сирии» в городе Аазаз.

Об этом сообщают источники в Twitter.

#SYRIA

Sources allege that YPG has overran #FSA defence lines in #Azaz killing a commander and two snipers as FSA retreats to Turkish border pic.twitter.com/1jfPS844SV