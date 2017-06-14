Силуанов объяснил, как решение ФРС США поднять ставку отразится на экономике РФ

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Москва, 14 июня. Решение Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку было ожидаемым, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, существенного влияния на российскую экономику оно не окажет.

По итогам июньского заседания, комитет по открытым рынкам ФРС США поднял процентную ставку до 1-1,25% годовых. Отметим, что это уже второе повышение базовой процентной ставки в этом году.

Силуанов подчеркнул, что решение ФРС является вполне ожидаемым, поэтому оно не окажет существенного влияния на российскую экономику. По словам главы Минфина РФ, Россия обладает устойчивой к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках экономикой. Он также добавил, что в настоящий момент у России позитивные макроэкономические показатели и крепкий платежный баланс.