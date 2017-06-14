Эксперты объяснили, почему Белоруссия отказалась рассчитывать резервы в рублях

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Минск, 14 июня. Международные резервные активы Белоруссии с 1 июля будут рассчитываться по методике Международного валютного фонда.

Ранее об этом сообщили в Национальном банке Белоруссии. Из оборота будут изъяты определенные валюты — в том числе и российский рубль.

Как пишет RT, перемены в финансовой политике Минска никак не отразятся на значениях российской валюты. Как рассказал эксперт Межбанковского информационного центра Валентин Чекан, на 1 июня 2017 года, объем золотовалютных резервов Нацбанка Белоруссии оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту.

Это означает, что переход на международную методику исчисления ЗВР приведёт к виртуальной потере $365 млн. «Этот пресс-релиз породил шумиху в прессе, но он ровным счетом ничего не значит для специалистов», — добавил он.

Напомним, Белоруссия решила использовать единый расчетный показатель по стандартам МВФ спустя два дня после того, как республику покинула очередная миссия МВФ. До этого Минск больше года вел с фондом переговоры о выделении кредитной линии в размере $3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 лет.