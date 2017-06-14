Тиллерсон: США находятся на ранней стадии общения с Россией

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Вашингтон, 14 июня. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон надеется на прогресс в решении вопросов с Россией. Об этом он заявил в среду на слушаниях в палате представителей Конгресса США.

Как рассказал дипломат, на обсуждении с Москвой сейчас находится большой список вопросов. Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон надеется на прогресс в их решении. Также по словам госсекретаря, США находятся на ранней стадии общения с Россией.

Ранее Тиллерсон призвал Конгресс США отложить ужесточение санкций против России. «Отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне со времен «холодной войны», — добавил он.