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Экономика
Клиенты Сбербанка сообщили о трудностях при оплате покупок онлайн
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Клиенты Сбербанка сообщили о трудностях при оплате покупок онлайн

22:30  14 Июня 2017  /обновлено: 22:37  14 Июня 2017
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Клиенты Сбербанка сообщили о трудностях при оплате покупок онлайн

Москва, 14 июня. Клиенты Сбербанка заявили о трудностях при оплате услуг с помощью карты через интернет.

Как рассказали в колл-центре банка, от клиентов поступают сообщения о временных трудностях при оплате покупок онлайн. Ошибка возникает, когда для оплаты требуется ввести пароль.

Ранее сбой в работе системы оплаты в Сбербанке произошел 9 июня. Проблемы касались держателей карт Mastercard и «Мир». Неполадка затронула менее 10% операций по картам. СМИ сообщили о крупном сбое в работе терминалов крупнейших банков РФ.

#сбербанк
Алия Садыкова
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