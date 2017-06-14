ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, горит промышленное предприятие

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Донецк, 14 июня. Подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой народной республики.

«На территории шахты Куйбышевская было зафиксировано попадание взрывоопасного предмета, в результате чего загорелась расположенная там лесопилка. Загорелась кровля», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает пожарный расчет.

Стоит напомнить, что за минувшие сутки подразделения ВСУ 65 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 19 населенных пунктов в Донецкой народной республике.