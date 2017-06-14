Большинство россиян признают прямую линию с Путиным полезной

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Москва, 14 июня. Три четверти россиян заявили о необходимости прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Как свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», с таким мнением выступили 74% граждан страны.

75% опрошенных уверены, что проведение прямых встреч с российским лидером влияет на положение дел в государстве. Россияне отметили, что могут во время прямой линии обозначить наиболее актуальные проблемы, могут «пожаловаться главе государства», после таких мероприятий «начинают работать лучше местные органы». При этом 29% респондентов не находят связи между прямой линией и позитивными изменениями.

Напомним, очередная «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 15 июня в 12.00 по московскому времени.