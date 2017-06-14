ДНР начала подготовку к новому отопительному сезону

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Донецк, 14 июня. Глава ДНР Александр Захарченко провел рабочее совещание с руководителями городов и районов республики, в ходе которого обсуждалась подготовка к новому отопительному сезону.

В ходе заседания министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец заявил, что отопительный сезон 2016 года в республике прошел стабильно. Наибольшие проблемы с отоплением были зафиксированы в городе Зугрэс. Он также добавил, что пять городов ДНР выбились из графика подготовки к отопительному сезону 2016 года.

По итогам совещания Александр Захарченко дал ряд распоряжений руководителям городов и районов по устранению существующих у недочетов, а также потребовал заранее осуществлять подготовку к предстоящему отопительному сезону.