Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР начала подготовку к новому отопительному сезону
Triangle Created with Sketch.

ДНР начала подготовку к новому отопительному сезону

22:16  14 Июня 2017
174

ДНР начала подготовку к новому отопительному сезону

Донецк, 14 июня. Глава ДНР Александр Захарченко провел рабочее совещание с руководителями городов и районов республики, в ходе которого обсуждалась подготовка к новому отопительному сезону.

В ходе заседания министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец заявил, что отопительный сезон  2016 года в республике прошел стабильно. Наибольшие проблемы с отоплением были зафиксированы в городе Зугрэс. Он также добавил, что пять городов ДНР выбились из графика подготовки к отопительному сезону 2016 года.

По итогам совещания Александр Захарченко дал ряд распоряжений руководителям городов и районов по устранению существующих у недочетов, а также потребовал заранее осуществлять подготовку к предстоящему отопительному сезону.

#днр #донбасс #донецк
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть