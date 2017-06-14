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Россия
Россельхознадзор разрешил четырем компаниям из Белоруссии поставлять продукцию в РФ
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Россельхознадзор разрешил четырем компаниям из Белоруссии поставлять продукцию в РФ

22:02  14 Июня 2017  /обновлено: 22:02  14 Июня 2017
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Россельхознадзор разрешил четырем компаниям из Белоруссии поставлять продукцию в РФ

Москва, 14 июня. Эксперты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сняли ограничения на поставки на территорию России продукции с четырех молочных предприятий Белоруссии. Об этом в среду сообщили официальные представители ведомства.

Речь идет о компаниях «Лепельский молочно-консервный комбинат», «Рогачевский молочно-консервный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и «Вахавяк Плюс».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Минск высоко ценит дружбу с Москвой.

#белоруссия #россельхознадзор
Алексей Громов
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